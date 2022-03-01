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Стало известно количество погибших мирных жителей в центре Харькова

  • 1.03.2022, 15:01
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Стало известно количество погибших мирных жителей в центре Харькова
Фото: УНИАН

Работы по разбору завалов продолжаются.

Минимум 10 человек погибли и 20 получили ранения в результате мощного взрыва на площади Свободы в Харькове, сообщает «Государственная служба спецсвязи Украины».

Спасатели и волонтеры достали из-под завалов около 10 человек. Взрыв полностью уничтожил лестничную клетку и частично коридоры на всех этажах.

Работы по разбору завалов продолжаются.

Напомним, 1 марта ракетному обстрелу подверглась площадь Свободы и здание Харьковской областной администрации.

Власти в Харькове утверждают, что в здание администрации и жилые кварталы попали российские ракеты. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил об использовании систем «Град» и крылатых ракет, назвав это военным преступлением. Минобороны России не комментировало эту ситуацию.

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