Стало известно количество погибших мирных жителей в центре Харькова 1.03.2022, 15:01

5,012

Фото: УНИАН

Работы по разбору завалов продолжаются.

Минимум 10 человек погибли и 20 получили ранения в результате мощного взрыва на площади Свободы в Харькове, сообщает «Государственная служба спецсвязи Украины».

Спасатели и волонтеры достали из-под завалов около 10 человек. Взрыв полностью уничтожил лестничную клетку и частично коридоры на всех этажах.

Работы по разбору завалов продолжаются.

Напомним, 1 марта ракетному обстрелу подверглась площадь Свободы и здание Харьковской областной администрации.

Власти в Харькове утверждают, что в здание администрации и жилые кварталы попали российские ракеты. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил об использовании систем «Град» и крылатых ракет, назвав это военным преступлением. Минобороны России не комментировало эту ситуацию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».