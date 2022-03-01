Белорусы сообщают, что военным начинают приходить повестки

Белорусы сообщают, что военным начинают приходить повестки42
- 1.03.2022, 15:54
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Белорусская территория уже используется в качестве военного плацдарма.
Читатели сайта Charter97.org пишут о том, что они начали получать повестки:
— Бывшим военным начали приходить повестки о явке на 8-9 число в военкомат. Медиков из минских больниц, у которых была военная кафедра, предупредили о возможности командировок и сборе в кратчайшие сроки.
Среди убитых и раненых оккупантов на территории Украины есть белорусские военные. Эту информацию сайту Charter97.org подтвердили и белорусские, и украинские источники.
Отметим, что ранее информации об участии белорусских военных в агрессии против Украины не было. Белорусская территория используется в качестве военного плацдарма для атаки на страну-соседку. Также Украина сообщала о пусках баллистических ракет из Беларуси.