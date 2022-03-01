Вся Украина дает бой российским агрессорам (онлайн) 1.03.2022, 16:34

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(Обновляется) Отчаянные бои за Херсон, Харьков и Киев.

Шестой день смелые украинцы ведут борьбу с российскими оккупантами. Киев держит оборону. Харьков, Николаев, Сумы остаются под контролем Украины. В северных, северо-восточных, восточных и южных областях Украины продолжаются бои с российскими агрессором. У армии РФ начался ряд проблем. В первую очередь — с доставкой топлива, а также мотивацией личного состава.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию шестых суток войны. Что происходило в Украине до 16:30 1-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

16:46 В Украину прибыли новые комплексы NLAW и Javelin.

16:45 Европейский банк реконструкции и развития остановил доступ России и Беларуси к своим финансам.

16:43 Украинцы из терробороны поймали и взяли в плен очередного путинского захватчика. Второй оккупант бросил своего «товарища» и убежал.

16:24 Белорусские добровольцы записали обращение к военнослужащим Беларуси. Их призвали переходить на украинскую сторону или в крайнем случае сдаться в плен. Украинская сторона обещает политубежище в Украине или любой стране Европы.

16:20 На Николаевщине жители остановили колонну российской техники.

16:15 Белорусов хотят отрезать от правдивой информации о событиях в Украине.

16:07 Дипломаты десятка стран покинули зал Совета ООН по правам человека перед выступлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Таким образом они выразили знак протеста против войны в Украине.

15:58 Читатели сайта Charter97.org пишут о том, что белорусы начали получать повестки.

15:55 В Мелитополе градус противостояния местных жителей и российских оккупантов повышается с каждой минутой.

15:54 В Запорожье люди готовятся встречать российского оккупанта.

15:45 Литва и Польша будут совместно выступать за членство Украины в Европейском союзе. Об этом в Twitter сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

15:44 Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk принял решение не принимать новые заказы в Россию и из России.

15:42 Полиция Днепропетровщины готовится встречать врага.

15:35 Журналист и политик Татьяна Черновол рассказала, как она уничтожила российский РСЗО «Ураган».

15:35 «Мне жаль, что такая политика у нашего президента. Я ее не поддерживаю». Это слова еще одного российского оккупанта, который сейчас в плену у украинских военных.

15:29 Украинские граждане вышли на улицы временно оккупированного Мелитополя и выступили против оккупации.

15:27 В Таганроге на военном аэродроме произошел взрыв. Видео с места событий рассылают в социальных сетях жители города.

15:21 На Белорусской железной дороге начались диверсии. Цель — блокировка движения российской техники.

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