В Харькове сбили вражеский самолет, который бомбардировал жилые районы города

В Харькове сбили вражеский самолет, который бомбардировал жилые районы города4
- 1.03.2022, 17:31
- 10,856
Украинцы мстят за обстрелы жилых домов.
В Харькове сбили вражеский самолет, который бомбардировал Харьков.
Об этом сообщает "Суспильне Харьков" в своем Telegram-канале
По предварительной информации главы Администрации Новобаварского района Татьяны Цыбульник, самолет упал в районе рынка Лоск, его сбили.
Именно с этого самолета прилетела бомба на жилой дом на проспекте Новобаварском, где погибли по меньшей мере 8 человек.