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В Харькове сбили вражеский самолет, который бомбардировал жилые районы города

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  • 1.03.2022, 17:31
  • 10,856
В Харькове сбили вражеский самолет, который бомбардировал жилые районы города

Украинцы мстят за обстрелы жилых домов.

В Харькове сбили вражеский самолет, который бомбардировал Харьков.

Об этом сообщает "Суспильне Харьков" в своем Telegram-канале

По предварительной информации главы Администрации Новобаварского района Татьяны Цыбульник, самолет упал в районе рынка Лоск, его сбили.

Именно с этого самолета прилетела бомба на жилой дом на проспекте Новобаварском, где погибли по меньшей мере 8 человек.

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