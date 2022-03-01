В Харькове сбили вражеский самолет, который бомбардировал жилые районы города 4 1.03.2022, 17:31

10,856

Украинцы мстят за обстрелы жилых домов.

В Харькове сбили вражеский самолет, который бомбардировал Харьков.

Об этом сообщает "Суспильне Харьков" в своем Telegram-канале

По предварительной информации главы Администрации Новобаварского района Татьяны Цыбульник, самолет упал в районе рынка Лоск, его сбили.

Именно с этого самолета прилетела бомба на жилой дом на проспекте Новобаварском, где погибли по меньшей мере 8 человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».