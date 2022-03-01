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В Украине проведен первый обмен пленными

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  • 1.03.2022, 17:34
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В Украине проведен первый обмен пленными

Был создан специальный зеленый коридор.

В Сумской области Украины сделали зеленый коридор для обмена пленными. По нему направится российская техника. Об этом заявил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, пишет unian.net.

Колонна техники оккупантов проедет из Осоевки в Краснополье. Решение о создании зеленого коридора принял Зеленский.

"Зеленый коридор для вражеской техники, идущей с Осоевки! Там заложники - наши пленные! Колонна направляется на обмен пленными! Зеленый коридор организован приказом Президента Украины", - заявил Живицкий.

Первых возвращенных пленных Живицкий показал в Telegram. Пятерых украинских солдат из Теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции.

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