Сергей Дылевский: Лукашенко в панике

Сергей Дылевский: Лукашенко в панике7
- 1.03.2022, 18:28
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Мы все еще можем изменить.
Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к белорусам в преддверии возможной агрессии лукашенковских войск на территорию Украины:
— То, что происходит сейчас в Украине, напоминает времена Второй мировой войны. Результаты «работы» фашистов преподносились как освобождение. Сегодня становится очевидным, что цель стоит в тотальном уничтожении. Другими словами объяснить действия оккупантов невозможно. Эти твари показали свой истинный облик и уже в открытую бомбят школы, больницы и детские сады.
Бомбами забрасываются мирные жители, взрывают жилые квартиры и автомобили.
Половина всех ракет летит по жителям Украины с территории Беларуси. И совсем скоро Украина ответит. И будут правы.
Граждане Беларуси, не удивляйтесь, если в ближайшем времени с вами перестанут выходить на связь родственники из Гомельщины и Брестщины. Матери солдат-срочников, будьте готовы, что вам придет похоронка вместо сына, который служит на аэродроме под Мозырем. Женщины, у вас пока еще есть время попрощаться с вашими мужьями, которых мобилизуют и отправят на войну. И будьте уверены — они будут убиты.
Белорусский срочник пойдет на войну, не зная зачем. По чужому приказу, ему это будет не нужно. А солдат с Украины знает, за что воюет. Он воюет за родину, за свой дом и своих близких. Ужасная перспектива. Тем более, что белорусов в Украине уже начинают ненавидеть за то, что позволили все это, за то, что Беларусь стала военной российской базой.
Но мы всё еще можем всё изменить. Лукашенко в панике. Он не знает, что делать. Он не может отцепиться от сиськи Путлера, а страна разваливается на глазах. И мы все можем этим воспользоваться. Мы можем начать протесты по всей стране. Не точечно, а везде. В каждом городе, селе, на каждом производстве.
Мужики! Вас как стадо уже гонят в личные столы на заводах для дальнейшей мобилизации. Отличный повод собраться и забастовать! Вам нужна эта война? Уверен, что нет!
Каждый житель Беларуси сегодня может начать протест против кровавого режима. А лукавый ответить не сможет. У него банально кончился на это ресурс.
А отдельно хочу обратиться к силовикам. Вас первых погонят на передовую. А это не женщины с цветами. Это вооруженные до зубов патриоты своей родины. Большая половина вернется домой в цинке. Оно вам надо? У вас есть шанс хоть как-то реабилитироваться. Не выполняйте преступный приказ! Становитесь на сторону народа! Защищайте свой народ. Для этого вы и служите!
Бастуй Беларусь!
Слава Украине!