В Гомеле паника и огромные очереди на вокзале

В Гомеле паника и огромные очереди на вокзале25
- 1.03.2022, 19:18
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Гомельчане пытаются уехать в другие города из-за угрозы войны.
Как сообщают Charter97.org читатели из Гомеля, в городе сейчас паника. Огромные очереди на вокзалах начали выстраиваться сегодня после обеда. В работе БелЖД произошел сбой. Людям выписывают билеты от руки. Купить их заранее нельзя.
Гомельчане пытаются покинуть город и уехать в другие белорусские города из-за развязанной Путиным и Лукашенко войны против Украины.
Как сообщалось ранее, ВСУ может нанести превентивный ракетный удар по территории Беларуси, чей режим является военным союзником российских оккупантов и содействует их вторжению в Украину.