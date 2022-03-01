В Гомеле паника и огромные очереди на вокзале 25 1.03.2022, 19:18

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Гомельчане пытаются уехать в другие города из-за угрозы войны.

Как сообщают Charter97.org читатели из Гомеля, в городе сейчас паника. Огромные очереди на вокзалах начали выстраиваться сегодня после обеда. В работе БелЖД произошел сбой. Людям выписывают билеты от руки. Купить их заранее нельзя.

Гомельчане пытаются покинуть город и уехать в другие белорусские города из-за развязанной Путиным и Лукашенко войны против Украины.

Как сообщалось ранее, ВСУ может нанести превентивный ракетный удар по территории Беларуси, чей режим является военным союзником российских оккупантов и содействует их вторжению в Украину.

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