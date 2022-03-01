Украинские воины уничтожили еще две вражеские роты, в плен взят целый автобус с оккупантами 2 1.03.2022, 21:09

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Украинские воины дают сильный отпор российским военным.

Украинские воины 14-й Князовской бригады за сутки уничтожили две роты российских оккупантов, которые вторглись в Украину 24 февраля и устроили настоящий коллапс. Также ВСУ взяли в плен целый автобус с захватчиками, пишет «Униан».

Отметим, по состоянию на 13.00 01.03.2022 ориентировочные потери вооружения и военной техники противника ВС РФ составили: самолетов – 29 ед., вертолетов – 29 ед., танков – 198 ед., ББМ – 846 ед., арт. систем – 77, средств ПВО – 7 ед., РСЗО – 24 ед., БПЛА – 3 ед., АТТ – 305 ед., цистерн из ГСМ – 60 кораблей, катеров – 2.

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