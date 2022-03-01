Зеленский поговорил с Байденом
- 1.03.2022, 21:10
- 2,440
Российско-украинская война продолжается уже шестые сутки.
Украинский лидер Владимир Зеленский переговорил с американским коллегой Джо Байденом. Как пишет unian.net, oб этом Зеленский сообщил в Twitter.
Телефонный разговор касался санкций и оборонной помощи Вооруженным силам.
"Обсудили американское лидерство относительно антироссийских санкций и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку", - говорится в сообщении президента.
Российско-украинская война продолжается уже шестые сутки. Украинские военные героически выдерживают атаки оккупантов во всех областных центрах.
С начала суток оккупанты проводили перегруппировку войск и наносили ракетно-бомбовые удары с воздуха.
Враг широко применяет ДРГ для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры.
В настоящее время ВСУ уничтожили почти 6 тысяч захватчиков, еще 200 взяли в плен. При этом в России реальные данные по количеству погибших скрывают.