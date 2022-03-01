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Зеленский поговорил с Байденом

  • 1.03.2022, 21:10
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Зеленский поговорил с Байденом
фотоколлаж: News.bigmir.net

Российско-украинская война продолжается уже шестые сутки.

Украинский лидер Владимир Зеленский переговорил с американским коллегой Джо Байденом. Как пишет unian.net, oб этом Зеленский сообщил в Twitter.

Телефонный разговор касался санкций и оборонной помощи Вооруженным силам.

"Обсудили американское лидерство относительно антироссийских санкций и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку", - говорится в сообщении президента.

Российско-украинская война продолжается уже шестые сутки. Украинские военные героически выдерживают атаки оккупантов во всех областных центрах.

С начала суток оккупанты проводили перегруппировку войск и наносили ракетно-бомбовые удары с воздуха.

Враг широко применяет ДРГ для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры.

В настоящее время ВСУ уничтожили почти 6 тысяч захватчиков, еще 200 взяли в плен. При этом в России реальные данные по количеству погибших скрывают.

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