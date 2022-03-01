Тысячи программистов с семьями бегут из Беларуси прямо в эти минуты 9 1.03.2022, 22:22

24,276

До 80% всей белорусской ІТ-отрасли исчезнет.

Как стало известно «Нашай Ніве», прямо в эти дни происходит масштабная релокация белорусских программистов из страны. Счет идет на тысячи (в целом сайт ПВТ оценивает количество сотрудников компаний-резидентов в 76 тысяч человек. Сама IT-сфера Беларуси дает 4% ВВП и является источником роста других сопутствующих сфер, типа обслуживания).

Управляющие компаний называют причинами резкого бегства несколько основных факторов.

— Западные заказчики отказываются сотрудничать с юридическими лицами, размещенными в Беларуси, а также покупать продукт, сделанный в Беларуси.

Это продолжение общемирового тренда по выпихиванию белорусских и российских товаров со своих рынков, что касается и ІТ-товаров тоже. Ставится условие изменения юрисдикции компании и пребывания людей.

— Глобальный рынок ІТ-аутсорса потерял гигантскую часть рабочей силы после начала войны в Украине — десятки тысяч украинских программистов не могут нормально работать, занимаясь вопросами защиты Родины и выживанием.

Равно как и не могут покинуть территорию страны, ведь ребят призывного возраста, которых большинство в профессии, не выпускают за границу. Считается, что если Лукашенко начнет войну и то же самое случится с десятками тысяч белорусских рабочих, которые вмиг станут военнообязанными и невыездными, то лучше эвакуировать их, пока можно.

— Отмечаются проблемы финансовых расчетов с клиентами, если у них даже и нет принципиальных позиций по размещению персонала: нет никакой гарантии, что в краткосрочной или среднесрочной перспективе платежи в сторону Беларуси с Запада будут осуществляться.

— Также нет никаких гарантий, что можно будет выплачивать зарплаты в долларах, как было договорено контрактами. Ведь с ухудшением валютной ситуации появилась проблема, что при начислении зарплаты на долларовую карту банк зачисляет ее по официальному курсу, но, за счет большой разницы между покупкой и продажей доллара (2,8-3,5), при расчете такой карточкой оттуда списывается в рублях больше, чем было зачислено.

Соответственно, зарплата программиста падает с темпами инфляции (выдавать валютой зарплату в Беларуси нельзя, как и рассчитываться, на уровне бухгалтерии предприятий и оплаты все конвертируется в рубли)».

«У нас работает тысяча человек, большинство из них мы вывозим прямо сейчас»

Вот как это выглядит на практике.

«С нашей компанией отказались сотрудничать основные заказчики из Соединенного Королевства и США, до того момента, пока продукт делается в Беларуси, — объясняет менеджер одной из известных компаний. — У нас работает тысяча человек, большинство из них мы вывозим прямо сейчас. Но эта тысяча вместе с хомячками, собачками, детьми и женами превращается уже почти в две тысячи».

Основной маршрут эвакуации — по земле в ЕС: Литву и Польшу. Но он актуален только для тех, у кого есть виза. Что делать тем, у кого визы нет?

«Мы своих вывозим чартерными рейсами. Один чартер стоит, кстати, сорок тысяч долларов, — говорит менеджер другой компании, которому нужно вывезти 150 человек без виз. — Вывозим в Москву, а потом они полетят во Владикавказ внутренним российским рейсом, откуда по земле доберутся до Грузии и получат там визы».

Долететь напрямую до Грузии или Армении из Беларуси уже очень дорого. Поисковые системы выдают астрономические суммы от тысячи долларов за рядовые перелеты, и цена билетов каждый час растет. Прямых рейсов на ближайшие дни сервисы поиска билетов не находят, сайт «Белавиа» открывается с большими трудностями.

Это также свидетельствует об оттоке финансово-самостоятельных людей.

«До 80% всей белорусской ІТ-отрасли исчезнет»

Программисты и компании высокого уровня, с существенной подушкой безопасности, преимущественно бегут в ЕС. Компании поменьше и победнее едут в Грузию, Турцию и Узбекистан, чтобы понаблюдать оттуда, как будут развиваться события.

Узбекистан, кстати, сразу же, 25-февраля, открыл собственную программу релокации, согласно которой оплачивает переезд компаний и программистов в Узбекистан за свой счет. Аналог нашего ПВТ в Узбекистане строят в том числе белорусские менеджеры.

Что касается Грузии, то там уже очевидно, что в Тбилиси не хватает офисных площадей нужного уровня и размера. Белорусские компании арендовывают целые этажи отелей в Тбилиси для своих работников, чтобы они там и работали. У городских властей болит голова, как обеспечить для этого дела нужный уровень скорости интернета.

Участники рынка воспринимают ситуацию в Беларуси как «настоящее бе(г)дство».

«После событий 2020-го, объективно говоря, выехало процентов 20% компаний и программистов, уход был заметен, но не стал критичным, — отмечают собеседники. — Потому что с тех пор их места заняли выпускники университетов, которых довольно много, а также те, кто переучивается.

Но сейчас уровень проблем совсем другой — это большой системный уход, не эмоциональный, а прагматичный, такой же уход происходит сейчас и в России.

Я бы прогнозировал, что до 80% всей белорусской ІТ-отрасли исчезнет.

Останутся те компании, кто работает на внутренний и российский рынок, а также те программисты, которые имеют в республике большие и глубокие якоря в виде больных родителей, ипотеки с невозможностью продать и подобного».

«Сейчас уже ясно, что на планете есть места, где бизнес вести можно — даже в Латинской Америке и Узбекистане, — и есть места, где нельзя — в РБ и РФ», — добавляет собеседник из компании с всемирно-знаменитым именем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».