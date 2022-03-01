Великобритания расширила санкции против режима Лукашенко 1.03.2022, 22:40

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Кто попал в расширенный список?

Великобритания расширила «черный список» представителей режима Лукашенко.

Под санкции попал начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны генерал-майор Виктор Гулевич. Также под санкционные ограничения попали заместители министра обороны Андрей Жук, Андрей Бурдыко и Сергей Симоненко.

Кроме того в черный список вошли 558-й авиационный ремонтный завод и «Интеграл».

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