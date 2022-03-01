Путин запретил вывозить из РФ иностранную наличную валюту в сумме более $10 тысяч 2 1.03.2022, 22:42

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Запрет вводится со 2 марта.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете со 2 марта вывозить из РФ иностранную наличную валюту в сумме более $10 тысяч. Об этом сообщает «Новая газета».

«Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза», — говорится в документе.

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