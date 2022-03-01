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Пленный россиянин: Я сам сдался, у них дороги по деревням – асфальт, хочу остаться в Украине

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  • 1.03.2022, 22:51
  • 14,956
Пленный россиянин: Я сам сдался, у них дороги по деревням – асфальт, хочу остаться в Украине

Видеофакт.

Пленный русский с разрешения украинских военных позвонил домой и рассказал о том, как сдался в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем разговоре с родственником, которого в этом году должны призвать в армию, он всячески предостерегал его от участия в российско-украинской войне и рассказал некоторые свои впечатления от пребывания в Украине.

«Меня умыли, куртку дали. Я в тепле и накормлен. То что говорили нам - неправда... У них дороги по селам - асфальт. Освещение на улице есть повсюду... Многих убило. Я сам подошел и сдался... Я не знаю, вернусь ли в Россию. Я бы здесь хотел остаться», - рассказал пленный.

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