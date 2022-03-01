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ВСУ в районе Николаева уничтожили колонну оккупантов

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  • 1.03.2022, 22:59
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ВСУ в районе Николаева уничтожили колонну оккупантов

«Панцирь-С» сгорел.

Недалеко от Баштанки Николаевской области ВСУ уничтожили технику российских оккупантов. Некоторых местные выгнали из села и они вынуждены были уехать дальше. Об этом сообщает глава ВА области Виталий Ким, передает inforesist.org.

«Я считаю, что россияне не хотят стрелять в мирное население и боятся заходить в мирные города. Что происходило предыдущие три дня — они просто подходят и уходят. Выманивают нас. Сейчас они уехали в сторону Снигеревки. Могут пойти на Южноукраинск, Вознесенск теоретически. Или на Кропивницкий, Кривой Рог, чтобы замкнуть кольцо ближе к Днепру, ближе к стратегическим предприятиям, то есть сейчас они далеко от Николаева.

Бои идут в Баштанке, Снигеревке. Бои идут в селах. Люди в селах просто останавливают технику. Гражданские берут в плен военных. Я восторгаюсь нашими земляками — жгут технику, гонят их. Но мы не должны расслабляться! Мы должны быть сплоченными», — сказал Ким.

Также в Баштанке взяли в плен двоих оккупантов.

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