Оперативная информация Генштаба ВСУ по вторжению РФ на вечер 1 марта

Оперативная информация Генштаба ВСУ по вторжению РФ на вечер 1 марта1
- 1.03.2022, 23:01
- 7,892
Украинцы наносят противнику потери в живой силе и технике, захватывают пленных.
Российские оккупанты продемонстрировали всему миру свое коварство: нанесение ракетных ударов, ведение огня реактивными системами залпового огня и авиаудары свидетельствуют, что они не могут воевать с готовым к тотальному сопротивлению Украинским Народом.
Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
Украинские Защитники в Северской области продолжают ведение оборонительных боев на занятых рубежах, с задачей - не допустить продвижение противника в направлениях населенных пунктов Кипти и Нежин.
Часть сил продолжает ведение обороны Чернигова, ведет огневое поражение противника всеми имеющимися средствами и не допускает вклинения противника в черту города.
На Слобожанщине подразделения ВС Украины продолжают ведение оборонных боев на занятых рубежах, наносят противнику потери в живой силе и технике, захватывают пленных.
На Приморском направлении украинские защитники продолжают ведение оборонной операции по определенной полосе ответственности.
Группировка обороны города Киев продолжает вести бои и содержать определенные районы обороны, часть сил готовится к выполнению внезапно возникающих задач.
Штурмовые подразделения и подразделения артиллерии заняли оборону в окрестностях столицы и совершенствуют фортификационное оборудование позиций.
Подразделения территориальной обороны усиливают личный состав Вооруженных Сил Украины и выполняют задачи охраны и обороны важных объектов инфраструктуры столицы.