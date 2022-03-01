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Неполный механизированный батальон ВСУ под Харьковом уничтожил одну из самых элитных бригад ВС России

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  • 1.03.2022, 23:08
  • 10,442
Неполный механизированный батальон ВСУ под Харьковом уничтожил одну из самых элитных бригад ВС России

Уничтожено более 30 единиц военной техники.

Украинские военные под Харьковом разгромили 200-ю мотострелковую бригаду ВС РФ.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусовсообщил в Facebook.

«Сегодня посетил место разгрома 200-й мотострелковой бригады ВС РФ под Харьковом. На этом месте расчет украинского ПТРК Джавелин уничтожил российскую САУ 2С3 Акация, машина разлетелась на атомы вместе с экипажем. На этих полях я лично насчитал более 30 единиц. 1-ю БТГР 200-й бригады возглавлял лично комбриг полковник Денис Курило, и эта бригада считается одной из самых элитных боевых частей русской армии, которая получает самое современное вооружение.

Теперь эта боевая техника пополнила состав одной из бригад ВСУ. А батальон уже пополнен мотивированными резервистами, развозимыми исключительно на трофейных российских камазах. А полковнику Курило и обстоятельствам его побега я скоро посвящу новые ролики», - подчеркнул журналист.

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