На Сумщине украинцы разбили до двадцати единиц техники агрессора и взяли трофеи
- 10.03.2022, 0:54
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Видеофакт.
Бойцы территориальной обороны ВСУ в Сумской области разбили около 20 единиц техники российских захватчиков и пополнили свой арсенал тремя бронетранспортерами, несколькими САУ "Гвоздика", парой грузовиков и минометом.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Фейсбуке.
«Сумщина. Воины территориальной обороны ВСУ разбили около двух десятков единиц техники российских оккупантов. Они пытались зайти в один из населённых пунктов. Очередные трофеи пополнили арсенал Вооруженных сил – 3 бронетранспортера, несколько САУ «Гвоздика», пара грузовиков и миномет», – проинформировали в Генштабе.