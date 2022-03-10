На Сумщине украинцы разбили до двадцати единиц техники агрессора и взяли трофеи 10.03.2022, 0:54

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Видеофакт.

Бойцы территориальной обороны ВСУ в Сумской области разбили около 20 единиц техники российских захватчиков и пополнили свой арсенал тремя бронетранспортерами, несколькими САУ "Гвоздика", парой грузовиков и минометом.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Фейсбуке.

«Сумщина. Воины территориальной обороны ВСУ разбили около двух десятков единиц техники российских оккупантов. Они пытались зайти в один из населённых пунктов. Очередные трофеи пополнили арсенал Вооруженных сил – 3 бронетранспортера, несколько САУ «Гвоздика», пара грузовиков и миномет», – проинформировали в Генштабе.

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