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Украинский Генштаб: Войска врага потеряли боеспособность и вводят в операцию резервы

  • 10.03.2022, 8:19
  • 8,506
Украинский Генштаб: Войска врага потеряли боеспособность и вводят в операцию резервы

Что известно о положении дел на фронте утром 10 марта.

По состоянию на 10 марта Беларусь оказывает поддержку оккупанту в обеспечении поставок горюче-смазочных материалов, использовании железнодорожной инфраструктуры и аэродромной сети.

В Генштабе заявляют, что Россия не отказывается от планов оцепления Киева, продолжая наступательную операцию с Полесского и Северского направлений.

Об этом сказано в отчете Генштаба ВСУ, передает УНИАН.

"На Слобожанском направлении противник наступает на населенные пункты Изюм, Петровское, Грушуваха, а также города Сумы и Ахтырка.

Вражеская наступательная операция продолжается также на Донецком и Таврическом направлениях. Противник наращивает группировку войск на Николаевском направлении. В Черноморской и Азовской операционных зонах кафиры продолжают изолировать район боевых действий. Корабельные группировки ВМФ ВС РФ находятся в районах месса Тарханкут и озера Донузлав", - говорят в пресс-службе Генштаба.

Сообщается, что Вооруженные Силы Украины в согласованном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск.

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