Защитники Мариуполя уничтожили большое количество военной техники РФ 1 10.03.2022, 8:25

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Ликвидирована в том числе штабная машина оккупантов.

Защитники Мариуполя за прошедшие сутки, 9 марта, уничтожили 4 российских танка, 1 БМП, а также уничтожили и повредили еще 11 единиц вражеской бронированной техники.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в "Фейсбуке".

"Защитники Мариуполя держат оборону уже который день. Отдельная благодарность полицейским, которые патрулируют город и помогают его жителям. Наши морпехи вчера уничтожили 4 танка и 1 БМП. Гвардейцы ООСН "Азов" уничтожили и повредили 11 единиц бронированной техники, штабную машину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потери вражеской пехоты уже никто не считает.

"Люди верят в защитников: многие не хотят уезжать, а большинству и некуда. Некоторым важно сохранить дом, даже если он стал руиной. Все понимают, что нужно действовать вместе и слаженно, ведь город в окружении с 1 марта. Это не только город. - это люди, это наши патриоты, отдающие жизнь за Украину", - подчеркивают в МВД.

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