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Залужный: Будем «кошмарить» противника и днем, и ночью

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  • 10.03.2022, 18:57
  • 11,612
Залужный: Будем «кошмарить» противника и днем, и ночью

Бой на направлении Броваров завершился полным разгромом подразделения войск РФ.

Защитники Украины разгромили подразделение российских войск на Броварском направлении.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Вчерашний бой на направлении н.п. Бровары завершился полным разгромом подразделения российских войск. Наши силы обороны надежно защищают столицу. Мы будем «кошмарить» противника, давить его же техникой и оружием, не оставим в покое ни днем, ни ночью. Все будет Украина!», - сообщил главнокомандующий ВСУ.

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