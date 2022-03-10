Украинские бойцы отбили у оккупантов 10 танков и ЗРК

Украинские бойцы отбили у оккупантов 10 танков и ЗРК1
- 10.03.2022, 20:28
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Бой состоялся в Черниговской области.
Украинские бойцы на Черниговщине отбили у российских оккупантов 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину, сообщает Оперативное командование "Север".
"Воинские части и подразделения оперативного командования "Север" продолжают защищать свою землю, родных и близких от "асвабадителей" лучшей, по их словам, армии. Сегодня на Черниговщине у одного из подразделений ОК "Север" состоялся бой с превосходящими силами противника", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате этого боя у оккупантов удалось отбить 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину.