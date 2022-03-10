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Украинская «Верба» нанесла удар по российским оккупантам

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  • 10.03.2022, 21:06
  • 21,042
Украинская «Верба» нанесла удар по российским оккупантам

Видеофакт.

Украинские военные каждый день наносят по российским оккупантам удары, в результате чего те несут потери в технике и живой силе.

Помогает бороться с россиянами в том числе и предоставленная зарубежными партнерами техника. Но в этот раз на видео попало, как украинская «Верба» работает по позициям оккупантов.

Ролик в своем Телеграмм-канале опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Украинская «Верба дает прикурить оккупантам», - подписал он кадры. При этом не уточняется ни локация, ни дата применения РСЗО.

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