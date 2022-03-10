Burger King уходит из России

Burger King уходит из России8
- 10.03.2022, 22:10
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Ранее о приостановлении работы в РФ сообщил McDonald's.
Burger King приостановил поддержку сети ресторанов в России на уровне операций, маркетинга и цепочки поставок.
Об этом говорится в сообщении компании.
Также компания не будет утверждать решения об инвестициях и расширении в РФ.
В России у компании нет собственных ресторанов, мастер-франчайзи Burger King на российском рынке является ООО "Бургер Рус". В РФ сеть Burger King объединяет около 800 общепитов.