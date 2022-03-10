Под Черниговом оккупанты сдаются в плен 11 10.03.2022, 22:41

12,874

Не хотят воевать без денег.

Российские оккупанты продолжают терпеть поражение за поражением в Украине - они деморализованы и сдаются в плен Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет «Апостроф».

По данным разведки, несмотря на то, что находящийся на территории Украины личный состав вооруженных сил РФ, не получает объективной информации, сведения о реальном позорном для России положении вещей к ним все же поступают.

Среди российских оккупантов распространяются слухи, что министерство обороны РФ неспособно выплачивать зарплаты из-за действий санкций - это деморализует личный состав войск оккупантов. Так, в районе населенного пункта Шестовица Черниговской области они ищут способ сдаться в плен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».