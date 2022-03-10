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Стало известно ориентировочное количество взятых украинцами в плен россиян

  • 10.03.2022, 23:52
  • 11,628
Стало известно ориентировочное количество взятых украинцами в плен россиян

Цифру назвали в Офисе президента Украины.

За последние 15 дней в плен сдались более полтысячи российских солдат, воевавших против Украины.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Офис президента Украины.

"Очень затруднена статистика. Потому что очень много очагов прямого боевого столкновения и пленные попадают в разные наши части. Сейчас не получается это оперативно свести в одну таблицу", - отметили в ОПУ.

По имеющейся оценке - сейчас пленных около 500-700.

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