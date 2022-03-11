Оккупанты нанесли авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску 11.03.2022, 9:15

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Видеофакт.

Сегодня, 11 марта, утром российские войска нанесли авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Мэр Луцка Игорь Полищук на своей странице в Facebook написал, что взрывы произошли в стороне аэродрома. При этом он призвал украинцев не публиковать никаких фотографий, адресов и координат.

По словам главы Волынской ОГА Юрия Погуляйко, по предварительной информации, жертв нет. В настоящее время пожар ликвидируется и выясняются все обстоятельства. На месте работают соответствующие службы.

В связи со взрывами в Луцке временно прекращена работа двух котельных на ул. Карбышева и ул. Арцеулова. По данным "Луцктепло", восстановление работы котельных будет происходить после стабилизации ситуации.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что в Ивано-Франковске также прогремели три взрыва. Появились видео с места инцидента.

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