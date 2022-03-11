Оккупанты нанесли авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску
- 11.03.2022, 9:15
- 8,576
Видеофакт.
Сегодня, 11 марта, утром российские войска нанесли авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Мэр Луцка Игорь Полищук на своей странице в Facebook написал, что взрывы произошли в стороне аэродрома. При этом он призвал украинцев не публиковать никаких фотографий, адресов и координат.
По словам главы Волынской ОГА Юрия Погуляйко, по предварительной информации, жертв нет. В настоящее время пожар ликвидируется и выясняются все обстоятельства. На месте работают соответствующие службы.
В связи со взрывами в Луцке временно прекращена работа двух котельных на ул. Карбышева и ул. Арцеулова. По данным "Луцктепло", восстановление работы котельных будет происходить после стабилизации ситуации.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что в Ивано-Франковске также прогремели три взрыва. Появились видео с места инцидента.