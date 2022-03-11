ВСУ ликвидировали начальника разведки полка оккупантов

ВСУ ликвидировали начальника разведки полка оккупантов8
- 11.03.2022, 10:34
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Потери российского офицерского состава в Украине стремительно растут.
ВСУ ликвидировали капитана российской армии Вячеслава Маклагина и начальника разведки полка майора Андрея Бурлакова.
Об этом сообщил нардеп Украины Алексей Гончаренко.
«Потерьнет» становится все больше. Приходится сообщать людям, что поделать. А вообще путину пора уже попрощаться со всеми своими любимыми военными-героями», — написал Гончаренко.