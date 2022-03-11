«Много погибло»: СБУ перехватила разговор оккупанта о попытке взять Киев 15 11.03.2022, 13:17

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Российский военный надеется, что больше не вернется в Украину.

СБУ перехватила разговор российских оккупантов, которым поставили задачу "взять" Киев. Один из путинских военных говорит, что ждет ротацию и надеется, что больше не вернется в Украину, передает УНИАН.

"У нас просто мало людей осталось. Много погибло, много раненых из нашей части, из нашего батальона. Но ходят радостные новости: мы в Беларусь скоро поедем и будем там ждать подкрепления, технику, людей. Я надеюсь, что нас уже домой отправят", - делится оккупант со своей женой.

По словам российского военного, многие солдаты РФ ликвидированы в Украине. Кроме того, они понесли значительные потери в технике.

Жена оккупанта говорит, что слышала об очень многих российских пленных.

"Здесь минометы, "Грады", танки, САУ", - перечисляет оккупант технику украинских военных.

Напомним, по свидетельствам российских пленных, им была поставлена задача взять Киев за несколько дней. Но попытки оккупантов проваливаются, они несут потери в живой силе и технике.

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