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Путин убил Россию

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  • Юрий Романенко, «Главред»
  • 11.03.2022, 13:36
  • 20,710
Путин убил Россию

Какую цену заплатит страна за мультик, который инсталлировали в голову бункерного старика?

В России скоро будут сажать за распространение долларов и евро. Будет все, как в старые добрые времена СССР – только деревянный рубль, очереди, вечный дефицит, нищета. Такую цену заплатит русский народ за мультик, который инсталлировали в голову Путину.

Мы должны понимать, что ведем войну с мультиком. Пока существует мультик, он будет агрессивно сеять разрушение вокруг, как сеет разрушение бешеная собака.

Собственно говоря, Россия под руководством Путина и превратилась в такую собаку, которую осталось только пристрелить.

Путин убил Россию. Самые умные россияне это уже поняли и бегут оттуда.

Путин низвел Россию до статуса Северной Кореи. Даже хуже КНДР, поскольку Северная Корея более предсказуема, чем Россия.

Эта катастрофа грандиозна именно из-за ее причины – мультике о скрепах, который тщательно культивировался жрецами-пропагандонами вроде Соловьева и создал пузырь иллюзий, который превратил РФию в корпорацию монстров.

Россия не выживет после этой катастрофы. Поскольку ее безумие смертельно опасно для всего мира. Это конец.

Юрий Романенко, «Главред»

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