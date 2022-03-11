Путин убил Россию36
- Юрий Романенко, «Главред»
- 11.03.2022, 13:36
- 20,710
Какую цену заплатит страна за мультик, который инсталлировали в голову бункерного старика?
В России скоро будут сажать за распространение долларов и евро. Будет все, как в старые добрые времена СССР – только деревянный рубль, очереди, вечный дефицит, нищета. Такую цену заплатит русский народ за мультик, который инсталлировали в голову Путину.
Мы должны понимать, что ведем войну с мультиком. Пока существует мультик, он будет агрессивно сеять разрушение вокруг, как сеет разрушение бешеная собака.
Собственно говоря, Россия под руководством Путина и превратилась в такую собаку, которую осталось только пристрелить.
Путин убил Россию. Самые умные россияне это уже поняли и бегут оттуда.
Путин низвел Россию до статуса Северной Кореи. Даже хуже КНДР, поскольку Северная Корея более предсказуема, чем Россия.
Эта катастрофа грандиозна именно из-за ее причины – мультике о скрепах, который тщательно культивировался жрецами-пропагандонами вроде Соловьева и создал пузырь иллюзий, который превратил РФию в корпорацию монстров.
Россия не выживет после этой катастрофы. Поскольку ее безумие смертельно опасно для всего мира. Это конец.
Юрий Романенко, «Главред»