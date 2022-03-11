Возле Минска выставили на продажу настоящее бомбоубежище 8 11.03.2022, 14:37

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Купить его можно по цене авто.

Самый настоящий военный бункер мы обнаружили в 11 километрах от МКАД в поселке Дачный. 85 квадратов, пригодных для жизни, зарыты под землей и наглухо запираются за гермодвери. В помещении есть канализация и вода, температура воздуха не опускается ниже 6 градусов даже зимой, пишет onliner.by.

Владельца бункера зовут Егор. Необычное строение парень купил два года назад с аукциона.

— По техпаспорту это убежище для обеспечения госбезопасности, Вооруженных сил и внутренних дел. Объект 1984 года постройки, числится как действующий бункер, — показывает владения собственник. — Я его купил два года назад с аукциона, получилось случайно. К слову, это были одни из последних торгов по минскому району, когда лоты выставлялись за 1 базовую величину со старта. На бункер претендовало шесть заявителей, забрать удалось примерно за 2 тысячи долларов по курсу. Плюс потратился на переоформление документов, забор, участок.

О том, что под землей зарыты 85 квадратов недвижимости, на поверхности свидетельствуют лишь два бетонных входа и «грибочки» вентиляции. Площадь участка — 4,35 сотки, находится в государственной аренде. Из коммуникаций здесь есть центральная канализация (напорный коллектор), электричество и пожарный водоем — емкость объемом 30 квадратных кубометров, закопанная возле бункера.

— Изначально планировал сделать там сауну, стилизованную под бункер, но в итоге использовал в качестве склада и под производство гипсовой плитки. Однако подходит он под любые нужды — офис, производство, склад. Деревня, кстати, жилая. Это расформированный военный городок. Там есть магазин и даже детский сад, вокруг поселка лес, — рассказывает Егор.

Пол бункера зарыт на 4,5 метра под землей, высота потолков — 2,7 метра. Со слов владельца, в помещении держится плюсовая температура даже зимой:

— Я уже позже узнавал, какие есть компоновки бункеров. У меня сдвоенный, похожий, но одинарный есть возле Линии Сталина. Отопления внутри нет, но в четырех метрах от убежища проходит теплотрасса, поэтому даже зимой температура воздуха здесь держится на уровне 6—7 градусов, — рассказывает собственник.

Купить бомбоубежище под Минском можно по цене автомобиля. Со слов Егора, из отдельно стоящих зданий коммерческой недвижимости это самый доступный вариант:

— Дешевле сегодня можно купить только ларек, — поясняет уровень цен владелец.

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