В Минске задержан предприниматель и активист Марк Бернштейн 5 11.03.2022, 15:02

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Он известен во всем мире как топовый редактор «Википедии».

Днем 11 марта в Минске задержали Марка Бернштейна — активиста и популяризатора развития свободной интернет-энциклопедии Wikipedia.org. Видео задержания опубликовали провластные телеграм-каналы, связанные с силовиками. Из-за чего могли возникнуть вопросы к Бернштейну, пока неизвестно, сообщает zerkalo.io.

«Этот человек распространяет фейковые антироссийские материалы», — сообщалось в публикациях провластных телеграм-каналов.

Марк Бернштейн известен в Беларуси как активист и популяризатор развития свободной интернет-энциклопедии Wikipedia.org. Он входит в топ-50 редакторов русской «Википедии».

Ранее 10 марта российский пропагандистский телеграм-канал «Мракоборец» опубликовал личные данные Марка, обвинив его в нарушении нового российского «закона о фейках» из-за внесения правок в статьи «Википедии» о нападении России на Украину.

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