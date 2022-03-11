Нелюдь из Крыма бомбил самолетом собственную мать на Полтавщине 11.03.2022, 15:13

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Пилот сейчас находится в украинском плену.

Пилот из временно оккупированного Крыма не увидел ничего преступного в приказе бомбить мирное население Украины. При том, что его родители живут фактически в центре государства – в Кременчуге на Полтавщине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ и показала показания матери пилота, передает УНИАН.

О том, что самолет сбили, а путинский пилот попал в плен, мать узнала из украинских новостей.

Оккупанта сбили 5 марта над Николаевом, он попал в плен, сейчас с ним беседуют следователи и контрразведчики СБУ.

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