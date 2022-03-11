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В Украине ликвидировали еще одного российского генерала

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  • 11.03.2022, 15:58
  • 18,296
В Украине ликвидировали еще одного российского генерала

Он командовал 29-й армией Восточного военного округа.

Еще один российский генерал был ликвидирован в Украине. Речь идет о генерале-майоре Андрее Колесникове.

Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

"Хорошая новость: сегодня "двухсотым" стал командующий 29-й армией Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Андрей Колесников", - написал Геращенко.

Напомним, недавно под Харьковом был ликвидирован российский военачальник, генерал-майор Виталий Герасимов, и ряд других старших офицеров.

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