В Украине ликвидировали еще одного российского генерала

В Украине ликвидировали еще одного российского генерала24
- 11.03.2022, 15:58
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Он командовал 29-й армией Восточного военного округа.
Еще один российский генерал был ликвидирован в Украине. Речь идет о генерале-майоре Андрее Колесникове.
Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.
"Хорошая новость: сегодня "двухсотым" стал командующий 29-й армией Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Андрей Колесников", - написал Геращенко.
Напомним, недавно под Харьковом был ликвидирован российский военачальник, генерал-майор Виталий Герасимов, и ряд других старших офицеров.