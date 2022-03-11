Из Беларуси уходит компания, представляющая BMW

Из Беларуси уходит компания, представляющая BMW1
- 11.03.2022, 16:19
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Она занимается продажей авто и оригинальных запчастей.
Об уходе с белорусского рынка заявила международная группа компаний Modus Group. Она представляет у нас автомобильные бренды BMW и MINI, занимается продажей авто и оригинальных запчастей, сервисным обслуживанием и ремонтом.
В компании говорят, что сейчас обсуждают с партнерами возможные сценарии ухода с рынка.
Кстати, дочерняя компания группы руководит в Беларуси проектами в сфере "зеленой энергетики" — это восемь биогазовых установок и солнечная электростанция. Modus Group планирует уйти и из этих проектов.я