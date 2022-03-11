Сбитые летчики армии РФ дают пресс-конференцию: прямая трансляция

Сбитые летчики армии РФ дают пресс-конференцию: прямая трансляция5
- 11.03.2022, 16:36
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Военные преступники были сбиты над территорией Украины бойцами ВСУ и подразделениями ПВО.
В Киеве проходит пресс-конференция с участием трех военнопленных российских оккупантов из состава ВВС РФ, сообщает liga.net.
Военные преступники из России были сбиты над территорией Украины бойцами Воздушных сил ВСУ и подразделениями противовоздушной обороны.
Участники мероприятия:
Козлов Алексей Игоревич, капитан, штурман авиационной эскадрильи ВКС РФ (собирал данные для разведки и нанесения удара по силам ПВО ВСУ, сбит в Николаевской области);
Головенский Алексей Сергеевич, майор, командир авиационной эскадрильи ВКС РФ (собирал данные для разведки и нанесения удара по силам ПВО ВСУ, сбит в Николаевской области);
Криштоп Максим Сергеевич, подполковник, заместитель командира 47-го авиационного полка ВКС РФ (бомбил Харьков, сбит над городом).