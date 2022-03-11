«Белавиа» отменяет рейсы в Тель-Авив и Краснодар
- 11.03.2022, 17:20
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В чем причина?
Из-за закрытия части воздушного пространства России для полетов гражданской авиации «Белавиа» изменила расписание рейсов в ближайшие дни, сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу компании.
Отменяются рейсы Минск — Тель-Авив — Минск, запланированные на 13, 17 и 20 марта. Также «Белавиа» отменила рейсы из Минска в Краснодар и обратно на 13, 16 и 20 марта.
О дальнейших рейсах в эти города авиакомпания сообщит позже.
Изменится расписание рейсов из Минска в Стамбул, Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Ереван, Баку, Алматы, Сочи и Дубай. А вот перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Ташкент и Нур-Султан будут проходить по обычному расписанию.