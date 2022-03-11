«Меня отправили на смерть»: сбитый летчик РФ рассказал о задачах и родственниках в Украине 11.03.2022, 17:54

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Пилот должен был выявлять и уничтожать средства ПВО.

Отправляя на войну в Украину, Россия доводила своим летчикам, что силы ПВО в Украине слабые: "все старое и ничего не работает". Такое заявление сделал сбитый и плененный в Николаевской области российский летчик Алексей Головенский во время брифинга, который транслировало агентство "Интерфакс-Украина", пишет unian.net.

"С 24 февраля по 5 марта лично я выполнил семь боевых вылетов, цель которых была разведка, выявление радиотехнических средств радиоизлучающих средств ПВО ВСУ для их уничтожения. Наше руководство утверждало, что Украина слаба в ПВО, что все старое и ничего не работает", – заявил он.

"5 марта получив приказ по выполнению боевого вылета, я взлетел с аэропорта Саки, меня направили в Николаевскую область с целью выявления радиоизлучающих средств ПВО противника, а также для выявления летательных аппаратов на территории Украины.... В течение получаса я осуществлял разведку, после чего был сбит двумя ракетами ПВО Украины, катапультировался, попал в руки ВСУ", – добавил он.

Летчик сделал вывод, что его отправили на верную смерть:

"Из этого следует, что меня мое руководство просто отправило как наживку на 100 процентную смерть, ничего до меня не доведя, и судя по пораженным самолетам ВКС России, об этом не доводилось никому. ПВО на территории Украины работает отлично".

Также он признался, что его родственники жили в Украине, а родственники жены до сих пор проживают в разбомбленном Харькове:

"На территории Полтавской области у меня всегда были родственники, я к ним раньше приезжал – дедушка, бабушка… У моей жены есть родственники в Харькове… Я не летал на такие задачи (бомбить Харьков). Но летают другие. Я в шоке. Город зачищен, там нет связи. Я даже не представляю, что там, где они там".

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