В Луганской области оккупанты сбежали, оставив технику 4 11.03.2022, 18:32

11,518

Оккупант пополнил трофейные запасы ВСУ.

В Луганской области российские военнослужащие побросали технику и скрылись от украинских пограничников и военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Своим позорным бегством оккупант пополнил трофейные запасы ВСУ.

"Враг оставил защитникам Украины трофейный ГАЗ-66, загруженный гранатами и патронами и зенитную установку ЗУ-23-2", - сообщили в Госпогранслужбе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».