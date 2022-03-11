В Луганской области оккупанты сбежали, оставив технику

В Луганской области оккупанты сбежали, оставив технику4
- 11.03.2022, 18:32
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Оккупант пополнил трофейные запасы ВСУ.
В Луганской области российские военнослужащие побросали технику и скрылись от украинских пограничников и военнослужащих ВСУ.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Своим позорным бегством оккупант пополнил трофейные запасы ВСУ.
"Враг оставил защитникам Украины трофейный ГАЗ-66, загруженный гранатами и патронами и зенитную установку ЗУ-23-2", - сообщили в Госпогранслужбе.