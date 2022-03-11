Как белорусам перевезти питомца за рубеж и сколько это стоит? 11.03.2022, 23:53

Подробно о требованиях и ценах для разных видов транспорта.

Какие документы нужны для отпуска или переезда за рубеж с домашним питомцем и на какие расходы рассчитывать? Myfin.by узнал о требованиях и ценах для разных видов транспорта. Но сразу отметим: если у животного нет прививки от бешенства, вы сможете его вывезти только через 21 день.

Какие документы подготовить для перевозки

Ветеринарный паспорт с отметками международного образца – 30-40 рублей.

Чип – около 50 рублей.

Прививка от бешенства, сделанная не позже, чем за год и не ранее месяца перед вылетом, отметка об этом в паспорте– от 9 рублей.

Медицинский осмотр, выполненный не ранее чем за 5 дней до поездки. В среднем без анализов 25-30 рублей.

Итого: около 100 рублей.

*цены на вет.услуги примерные, зависят от клиники и актуальны на момент публикации.

Это базовые требования, но некоторые страны добавляют свои условия. Например, в США нужно иметь отдельно сертификат о вакцинации против бешенства и титр антител к бешенству. Последний тест изготавливается от 14 до 30 дней и стоит 400-600 рублей. Возможно, где-то понадобится справка об отсутствии племенной ценности вашего животного.

Самолетом

от €50 за перевозку в салоне и €180 в багажном отсеке

Для начала убедитесь, что ваше животное и его порода подлежат перевозке. Например, Аэрофлот не берет на борт собак брахицефальных пород (пинчеры, мопсы, бульдоги и проч.) из-за потенциальных проблем со здоровьем у животных.

Перевозить кошку или собаку можно в багажном отсеке или в салоне. Второй вариант подходит для питомцев до 8 кг, поставить переноску можно только под переднее сидение. Кстати, животных до 3 месяцев Belavia не возьмет на борт.

Переноска должна быть не выше 20 см и помещаться под кресло. Некоторые авиакомпании принимают в салон и более тяжелых животных. К примеру, у S7 норма увеличена до 23 кг, пассажирам рекомендуют покупать отдельное место в самолете. В остальных случаях крупных котов и собак отправляют в багажный отсек. В зависимости от веса животного, меняется цена за провоз. В Белавиа это диапазон от €130 до 180. В отсек берут животных в специальных железных клетках, которые стоят €50-200 в зависимости от размера. Хорошо, если вы купите ее заранее и познакомите питомца с временным домом.

Зарегистрироваться на рейс онлайн с животным нельзя, на месте надо пройти ветеринарный контроль. Там же выдают сертификат, он стоит 30 рублей. Есть авиакомпании, где не смогут взять на борт больше одного-двух животных или антагонистов (кошку и собаку). Поэтому перед оплатой билета надо позвонить в авиакомпанию не раньше 72 часов до вылета и убедиться, что место еще не занято.

Собаки-проводники провозятся бесплатно, с ошейником и намордником и подтверждением статуса.

Поездом

от €10-15 без учета переноски и бесплатно, если выкупите купе

Пассажиры могут брать с собой не более двух мелких питомцев в счет ручной клади или багажа. Нужно предъявить ветеринарный паспорт и держать животное в переноске. Обычно допустимый вес – до 10 кг, но все зависит от перевозчика. Обычно для питомцев с хозяевами по стране путешествия бесплатные, но иногда требуют доплату. Все зависит от типа поезда и дальности следования. В среднем от €10-15, а еще цену на билет для животного могут рассчитать из километров в пути.

Если едете в купе – можете выкупить все свободные места и тогда намордник или переноска не нужны, доплату тоже не возьмут. Некоторые перевозчики разрешают перевозить питомцев без хозяев – это отдельная услуга.

Автобусом

бесплатно, но с рисками

Это самый выгодный вариант, если не хотите доплачивать, но из Беларуси животных в салон готовы брать только в «Минсктранс», причем бесплатно. По опыту путешествующих, европейские перевозчики не разрешают перевозить питомцев.

В салоне животное должно быть в переноске и с намордником, для больших пород нужно покупать отдельный билет. Вероятно, вас попросят сесть в конце салона с животным, но это скорее частные случаи. Желательно перед выездом убедиться, что на пограничном пункте, который будет пересекать автобус, есть ветеринар. Только он может проверить документы и пропустить животное.

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