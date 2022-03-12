Украинские военные сбили российский Су-34
- 12.03.2022, 0:03
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Бомбардировщик уничтожили в Черниговской области.
Украинским военным удалось сбить, по предварительным данным, российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в Черниговской области.
Об этом вечером 11 марта сообщило оперативное командование "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
"Предварительно: черниговские защитники ликвидировали вражеский самолет! Еще один Су-34 войск оккупанта не нанесет вреда мирным людям", – сказано в сообщении.