США ввели ограничения на экспорт, реэкспорт и продажу предметов роскоши в Беларусь 4 12.03.2022, 11:13

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До сих пор такие санкции применялись только в отношении Северной Кореи.

В США ввели ограничения на экспорт, реэкспорт и продажу предметов роскоши в Беларусь и Россию. Об этом говорится в релизе министерства торговли США.

«Мы не позволим Путину и его приспешникам продолжать жить в роскоши, причиняя огромные страдания всей Восточной Европе. Сегодняшнее действие лишает их еще одного источника утешения и напоминает им, что Россия становится все более изолированной», — заявила министр торговли США Джина Раймондо.

В пресс-релизе американского ведомства отмечается, что до сих пор контроль в отношении поставок предметов роскоши применялся США только в отношении Северной Кореи.

«Это должно напомнить Путину и его российским и белорусским приспешникам, что мир решительно осуждает устроенный им кошмар. США, наши союзники и партнеры будут и впредь налагать серьезные последствия на Россию и Беларусь за продолжающееся вторжение в Украину», — подчеркивается в релизе.

В списке предметов роскоши американского происхождения, на которые распространяются санкции — спиртные напитки, табачные изделия, одежда, ювелирные изделия, автомобили и антикварные товары.

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