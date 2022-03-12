Британская разведка: Российская военная колонна под Киевом рассредоточилась 1 12.03.2022, 11:24

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На подступах к украинской столице идут ожесточенные бои.

Северо-западнее Киева продолжаются бои с сухопутными войсками РФ.

По данным британской разведки, оккупанты сейчас находятся примерно в 25 километрах от центра украинской столицы.

В разведке Британии утверждают, что части огромной российской военной колонны к северу от Киева рассредоточились - это может свидетельствовать о попытке оцепить город.

Не исключено, что это - попытка россиян уменьшить уязвимость своих войск к украинским контратакам.

Киев не оцеплен, поставка всех необходимых продуктов, медикаментов и топлива обеспечена. Об этом на телемарафоне сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Кроме того, город продолжает вместе с военными и терробороной работать над укреплением Киева. В частности, на дорогах устанавливаются блокпосты.

"Блокпосты нужны для нашей безопасности! Поэтому относитесь с пониманием к требованиям военных, предоставляйте документы, ведите себя спокойно. Это позволит избежать конфликтных ситуаций", – призвал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Горожан призывают не выходить из дома без необходимости, а в случае сигнала о воздушной тревоге перемещаться в укрытие.

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