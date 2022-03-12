«Белорусы почувствуют санкции быстрее, чем россияне» 6 12.03.2022, 11:58

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Чего лишилась Беларусь за две недели войны.

24 февраля Россия начала войну в Украине. Война идет до сих пор, и единственный значительный результат, которого добилась Россия, — это самые крупные в истории санкции. По числу введенных ограничений страна разом обскакала предыдущих изгоев: Иран и КНДР.

The Village Беларусь посмотрел, чего уже лишилась Беларусь за две недели войны.

В первую очередь санкции начали вводить против России, российских банков и компаний, чиновников и олигархов (а также чиновников-олигархов). Но и покорность Беларуси в предоставлении своей территории для вторжения России в Украину не осталась незамеченной во всем мире, так что санкции и запреты понеслись и в Беларусь.

И если в списке ниже сказано, что компания N прекращает работу в Беларуси — то это автоматически означает, что она сворачивается и в России.

Есть мнение, что Беларусь и белорусы прочувствуют эффект от этих санкций намного быстрее и сильнее, чем Россия и россияне, потому что у России огромный «запас прочности» в экономике, финансах и природном газе, от поставок которого сильно зависит Европа. Если компания N объявила, что уходит с российского и беларуского рынков, то россияне могут это не так сильно ощутить, как беларусы. Ведь российский рынок намного больше беларуского, и альтернатив бизнесам, продуктам, товарам и услугам там тоже намного больше.

Впрочем, в некоторых областях белорусам уже нечего бояться (например, запрета на полеты белорусских самолетов за границу), а в некоторых — еще нечего бояться (из России ушли десятки автомобильных брендов, а из Беларуси пока всего два, да и то грузовых).

С каждым днем этот список будет только увеличиваться.

Визы и посольства

К сожалению, теперь белорусов кое-где не рады видеть не только отдельные местные жители, но и на государственном уровне тоже.

Посольство США в Минске прекратило работу, дипломаты выехали из страны.

Выдачу шенгенских виз белорусам прекратили ЭСТОНИЯ и ЧЕХИЯ. Исключение сделают для людей, у которых в Эстонии живут члены семьи, а также для тех, кто хочет посетить страну с гуманитарными целями или навестить больного родственника. А еще Тартусский университет (Эстония) отказался принимать студентов из Беларуси.

А МАЛЬТА больше не будет выдавать белорусам «золотые паспорта» за крупные инвестиции.

Банки и платежные системы

Финансовые санкции, которыми ранее «не дожали» режим Лукашенко, теперь могут оказаться более действенными. То, о чем говорили месяцы и годы, свершилось: белорусские банки начали отключать от системы межбанковского обмена SWIFT, а платежные системы стали прекращать работу в Беларуси.

ЕС принял решение отключить от системы SWIFT Белагропромбанк, банк «Дабрабыт» и «Банк развития». Последний простых белорусов интересует мало: он, в основном, спонсирует государственные программы. А вот клиенты первых двух теперь могут столкнуться с трудностями при зарубежных операциях.

Также стало известно, что ЕС ввел запрет на предоставление Беларуси банкнот евро. Появится запрет на операции, связанные с управлением резервами и активами Нацбанка Беларуси. И, наконец, запрет на размещение депозитов свыше 100 тысяч евро от граждан и резидентов Беларуси.

У клиентов банков, которые попали под новые санкции, возникли проблемы с карточками платежных систем VISA и MASTERCARD. Клиенты банков Белинвестбанк, ВТБ не смогут расплачиваться своими карточками за границей, как и оплачивать по этим карточкам покупки на зарубежных сайтах. Также о сбоях (говорят, что временных) сообщали БелВЭБ, РРБ, Технобанк.

Приорбанк вводит лимиты на совершение валютных операций: с использованием дебетовых карточек — на 700 рублей в день, с использованием кредитных карточек — на 500 рублей в день.

Американская финансовая компания AMERICAN EXPRESS приостановила оказание услуг на территории Беларуси (у нас принимались карточки этой системы, хотя объем операций был совсем небольшим). Британская финтех-компания REVOLUT и литовская PAYSERA останавливают переводы в Беларусь и Россию (и из этих стран) и отказываются от операций в российских рублях. Американская платежная система PAYONEER не дает возможность переводить деньги на счета попавших под санкции белорусских банков. Система денежных переводов WESTERN UNION не осталась в стороне и тоже больше не перешлет ваши деньги в Беларусь (с системой работали 9 белорусских банков). Национальный оператор почтовых услуг Литвы LIETUVOS PASTAS также приостановил денежные переводы в Беларусь.

Кроме того, украинские банки блокируют счета белорусов, а Нацбанк Украины запретил в стране оплату услуг и товаров карточками, выпущенными в Беларуси.

ВСЕМИРНЫЙ БАНК остановил свои программы в Беларуси (действовали девять проектов помощи экономике в условиях пандемии). АЗИАТСКИЙ БАНК ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (AIIB) опубликовал заявление о приостановке всех действий, связанных с Беларусью.

Канада ввела таможенные пошлины в размере 35% на экспорт из Беларуси.

В целом белорусский рубль обесценился за два первых месяца 2022 года примерно на 34%. Напомним, в этом году финансовые власти страны обещали удержать инфляцию на уровне всего 6%. Также Нацбанк объявил, что повышает ставку рефинансирования. С 1 марта она вырастет до 12% годовых. И это рекордное повышение ставки за последние 7 лет. Рейтинговое агентство FITCH понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Беларуси до уровня ССС, что означает реальную возможность дефолта.

Авиация

С первого дня войны, 24 февраля, Россия закрыло свое небо в южной части страны. Теперь беларусы, у которых и так оставалось совсем немного возможностей куда-либо вылететь, будут сидеть дома еще больше.

С первого же дня войны «БЕЛАВИА» отменила рейсы в Краснодар, Сочи, Стамбул, Тель-Авив. После нескольких дней рейсы в Сочи и Стамбул стали выполняться по измененному расписанию, а полеты в Краснодар и Тель-Авив по-прежнему отменяют. Другие рейсы вынуждены делать большой крюк при полетах в другие страны, что увеличило время в пути. Это касается как регулярных рейсов (Алматы, Баку, Батуми, Дубай, Ереван, Кутаиси, Сочи, Стамбул, Тбилиси), так и чартерных в Египет, при этом самолеты садятся на дозаправку в Актау (западный Казахстан).

Другие редкие авиакомпании, которые еще летали в Беларусь, тоже отменяют рейсы. «АЗИМУТ» отменил рейсы в Минеральные Воды, Ростов и Краснодар; FLYDUBAI — в Дубай (по крайней мере до 23 марта), TURKISH AIRLINES — в Стамбул (минимум до 14 марта). А авиакомпания «ИКАР» остановила рейсы в Калининград (до 26 марта). В последнем случаем самолетам вместо 500 километров приходилось лететь 1.700 км, чтобы не нарушать запрет стран ЕС на пролет в своем небе, и рейс вместо часа занимал 2 часа 20 минут. Если в прошлом году из Минска в Калининград летали 4 авиакомпании, то теперь ни одной.

Да что там Калининград: вообще регулярные международные рейсы из Беларуси сегодня выполняются лишь в 8 (восемь) стран: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, ОАЭ, Россия, Турция, Узбекистан.

Грузоперевозки и почта

Три крупнейших западных почтовых оператора — DHL EXPRESS, FEDEX и UPS — приостановили доставку грузов и посылок в Беларусь. Одна из крупнейших американских компаний AMAZON также прекращает отправку товаров в Беларусь.

Одна из крупнейших мировых компаний в области морских грузовых перевозках — датская MAERSK — заявила о прекращении приемов заказов на перевозку грузов в Беларусь и из нее.

Автомобилестроение и транспорт

Автомобильные концерны MAN (Германия) и IVECO (Италия) прекращают экспорт грузовиков и комплектующих в Беларусь.

Перестал работать агрегатор такси BOLT. Это уже второй раз, когда они сворачивают работу в Беларуси.

Промышленное производство

Евросоюз опубликовал дополнительный список санкций. Они касаются товаров, используемых для изготовления табачных изделий, минерального топлива, битума, газообразных углеводородных продуктов, хлористого калия, изделий из дерева, цемента, железа, стали, резиновых изделий. Импорт этих товаров в ЕС запрещен. Уже и вице-премьер Юрий Назаров подтвердил, что ЕС запретил вывозить из Беларуси древесину. Также ЕС отзывает экологические «лесные» сертификаты FSС — они необходимы для поставок на рынок Евросоюза. Как обычно, власти бахвалятся, что санкции сделают Беларусь только крепче, но нужно помнить, что экспорт одной только древесины и изделий из нее в прошлом году в Евросоюз составил 1,4 миллиарда долларов.

Международная химическая компания KEMIRA со штаб-квартирой Финляндии заявила о приостановке поставок в Беларусь. Фирма выпускает химические препараты, необходимые для производства целлюлозы, картона и бумаги.

Литовский производитель мебели MEBELAIN приостанавливает свою работу в Беларуси. На это есть ряд причин: остановка поставок рядом зарубежных поставщиков сырья и материалов, запасных частей и комплектующих, остановкой сбыта в адрес IKEA в полном объеме.

Техника

Два крупнейших мировых производителя компьютерных чипов — INTEL и AMD — заявили о приостановке поставок своей продукции клиентам в Беларуси. Похоже, вырастет экспорт чипов от китайских компаний.

Поставки своей продукции в Беларусь прекращает производитель принтеров, сканеров и проекторов EPSON. Крупный производитель компьютерной техники DELL перестал оказывать техническую поддержку в Беларуси. А корпорация Sony останавливает все продажи PLAYSTATION в нашей стране.

CISCO SYSTEMS — крупнейший в мире поставщик сетевого оборудования — приостанавливает все свои бизнес-операции в Беларуси.

Сервисы

Мобильные операторы КИЕВСТАР, VODAFONE УКРАИНА и LIFECELL заблокировали доступ к своим сетям и перестали предоставлять услуги абонентам всех мобильных провайдеров Беларуси. Это значит — никакого роуминга для абонентов белорусских сетей.

В Беларуси прекратили работу сервис проверки правописания английского языка GRAMMARLY и крупные фотобанки DEPOSITPHOTOS (основан в Украине) и SHUTTERSTOCK (этот заблокировал и выплаты для пользователей из Беларуси).

AMAZON WEB SERVICES больше не регистрирует клиентов из России и Беларуси.

EPAM остановил наем сотрудников в свой белорусский офис, и вообще Беларусь исчезла из раздела «Вакансии» на сайте ЕРАМ.

Сервис блогов ЯНДЕКС.ДЗЕН теперь доступен только пользователям из России. Иностранцы могут увидеть публикации лишь по прямой ссылке, но читать рекомендации и делать новые записи из-за пределов России не выйдет.

Сервис бронирования жилья для путешествий AIRBNB заявил о приостановке работы как на российском, так и на белорусском рынке. Аналогично поступил и BOOKING.COM.

Производитель антивирусов ESET, штаб-квартира которого находится в Словакии, прекращает продажу своих продуктов домашним пользователям, организациям и предпринимателям на территории Беларуси. О приостановке деятельности объявил разработчик ПО для виртуализации VMWARE. Украинская компания TERRASOFT, разработчик корпоративного ПО для управления бизнес-процессами Creatio, заявил, что уходит с рынка Беларуси. В Беларуси ее услугами, например, пользовался автодилер Volvo — компания «Элитавто».

Крупнейшая мировая биржа фрилансеров UPWORK приостанавливает работу в Беларуси. Остановка начинается «уже вчера», полностью работа сервиса в нашей стране завершится к 1 мая. Сюда же записываем платформу поиска работы для айтишников DJINNI (украинская разработка), сервис поиска вакансий JOOBLE и фриланс-биржу FREELANCEHUNT (тоже украинская — но эта разрешила пользователям вывести свои деньги).

И еще биржи, но на этот раз криптовалютные: британская CEX.IO и украинская QMALL заблокировали аккаунты и активы пользователей из Беларуси. Австрийская компания BITFLY, владеющая криптомайнером ETERMINE (крупнейший в мире пул по майнингу криптовалюты Ethereum) обновила пользовательское соглашение — теперь пул не предоставляет услуги майнерам из Беларуси.

Американские аукционы COPART и IAA «заморозили» аккаунты из Беларуси.

Перестали работать приложения для знакомств BUMBLE и китайская соцсеть BADOO. А соцсеть SNAPCHAT прекратил продажу и показ рекламы в Беларуси. Созданная в Латвии соцсеть вопросов ASK.FM объявила об уходе из Беларуси: беларусы не смогут покупать внутреннюю валюту сервиса и оформить подписку.

Международные компании PWC, KPMG и DELOITTE, предоставляющие услуги в области аудита и консалтинга, прекращают операции в Беларуси. При этом PwC собирается вывести свои белорусские и российские филиалы в отдельную сеть под новым названием.

Магазины

IKEA решила приостановить деятельность в России и Беларуси. Судя по официальному заявлению шведской компании, это затронет примерно 15 тысяч сотрудников в обеих странах. В Беларуси физических торговых точек шведской компании нет, а только сборочные цеха, но работал интернет-магазин.

Все три белорусских магазина популярного шведского бренда H&M (в Минске и Гродно) приостанавливают работу на территории страны на неопределенный срок.

Еда и напитки

Финский концерн OLVI, который почти целиком владеет заводом «Лидское пиво», останавливает инвестиции в Беларусь и начнет планировать контролируемый вывод средств. При этом завод продолжит работу и будет и далее выпускать напитки.

Компания MARS приняла решение приостановить все свои рекламные кампании в Беларуси и отказаться от новых инвестиций в России.

Немецкий химический концерн BASF отказывается от всех новых проектов в Беларуси, кроме связанных с производством продуктов питания в гуманитарных целях.

Крупнейший маркетплейс БАДов IHERB заявил, что с 28 февраля вынужден временно прекратить обработку новых заказов для отправки в Россию, Украину, Беларусь и Молдову.

Развлечения

Белорусские геймеры останутся без любимых игр. Выше мы писали, что Sony останавливает продажи PlayStation в нашей стране — а теперь под запрет попадают и релизы «игрушек».

BLOOBER TEAM снимает с продажи свои видеоигры со всех площадок в Беларуси. Компания известна по дилогии Layers of Fear, киберпанк-триллеру Observer, а еще по играм The Medium и игре по «Ведьме из Блэр». Польская студия CD PROJEKT (известная по серии игр «Ведьмак» и Cyberpunk 2077) заявила о приостановке продаж игр в Беларуси. А производитель компьютерных игр ELECTRONIC ARTS, который принадлежит студия-издатель спортивных игр EA Sports, сначала удалил белорусские команды из своих игр NHL 2022 и FIFA, а затем объявил об остановке продаж своих продуктов в Беларуси.

Также об уходе с нашего рынка заявил украинский игровой маркетплейс DMARKET, разработчик мобильных игр SUPERCELL (выпускает Clash Royale, Clash of Clans, Brawl Stars), польская CI Games (Sniper: Ghost Warrior). Компании BUNGIE (Destiny 2) и ROVIO (Angry Birds) объявили, что белорусские игроки не смогут докупать обновления и использовать внутриигровую валюту.

Спорт

Список запрета для белорусских спортсменов очень большой и мог бы затмить все вышеперечисленное. Поэтому остановимся на главном.

Белорусам запретили участвовать в ПАРАЛИМПИАДЕ. Сначала им разрешили выступать под нейтральным флагом, но потом ввели полный запрет. Сами спортсмены при этом уже были в Китае — пришлось возвращаться.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ (IIHF) решила лишить сборную Беларуси права участвовать в чемпионате мира-2022. И приостановила участие всех белорусских национальных сборных и клубов в международных соревнованиях. Запрет будет действовать неопределенный срок.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ призвал отменить или перенести все спортивные соревнования из Беларуси (если такие еще остались) в другие страны. МОК также рекомендовал не приглашать на соревнования белорусских спортсменов и официальных лиц. Исполком МОК заодно призвал спортивные организации не вывешивать флаги Беларуси ни на каких соревнованиях и не исполнять гимн.

Олимпийский комитет Германии и Олимпийская ассоциация Великобритании требуют срочного «исключения Беларуси и России из международной спортивной семьи». Если призыв будет принят, то белорусские и российские спортсмены не смогут участвовать вообще ни в каких соревнованиях за границей.

Великобритания же запретила белорусским авто- и мотогонщикам выступать в любых соревнованиях на территории своей страны (даже и под нейтральным флагом), аналогичный запрет сегодня выпустила Испания. Кроме того, ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АВТОСПОРТА заставляет пилотов из Беларуси подписывать специальную бумагу, осуждающую российскую агрессию в Украине, или не допускает их до соревнований.

WBA исключит белорусских боксеров из рейтингов (при этом действующие чемпионы мира или отдельных регионов сохранят свой статус). Белорусские спортсмены смогут участвовать в боях, но без флага, на ринге не будут звучать гимн и название страны, которую они представляют.

Также белорусских спортсменов отстраняют от соревнований Международная федерация хоккея на льду, Европейская федерация хоккея на траве, Международный совет регби, Международный союз конькобежцев, Международный союз современного пятиборья, Европейская федерация гандбола, Международная федерация легкой атлетики, Восточноевропейская женская баскетбольная лига, Международная федерация волейбола, Европейская конфедерация волейбола, Международная федерация лыжного спорта, Международный союз биатлонистов, Международный союз велосипедистов, Международная федерация настольного тенниса, Международная федерация флорбола, Всемирная федерация стрельбы из лука, Международная федерация тяжелой атлетики; Всемирная федерация карате; Всемирная федерация тхэквондо; Международная федерация водных лыж и вейкборда; Международная федерация стрельбы из лука; Международная федерация тенниса; Европейская федерация гандбола; Международная федерация гольфа, Всемирная федерация бадминтона, Международная федерация гребного спорта и так далее.

Сейчас у белорусских спортсменов, похоже, из международных соревнований есть перспектива выступать только в России. В частности, на Кубке России по биатлону в Уфе.

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