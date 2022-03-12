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Среди военных РФ уже начинаются бунты, Путин присылает заградотряды

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  • 12.03.2022, 12:07
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Среди военных РФ уже начинаются бунты, Путин присылает заградотряды

Рассказ пленного россиянина.

Путин не верит в собственную армию и прибегает к сталинским репрессиям. Среди российских военных уже начался бунт. Так, под Одессой около 600 российских морпехов отказались высаживаться с десантного корабля.

Об этом захваченный в плен оккупант рассказал на допросе в СБУ, передает "Инсайдер Украина".

По его словам, армейское руководство возобновило практику "расстрельных отрядов" - эшелонов, которые идут за основными силами РФ и убивают желающих сбежать.

"Нам дали понять, что назад мы не вернемся, потому что за нами едут эшелоны, убивающие дезертиров, пытающихся вернуться домой", - признается российски военный.

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