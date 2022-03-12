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«Одноразовый» солдат из «ДНР» рассказал, как россияне гонят их на украинские позиции без бронежилетов

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  • 12.03.2022, 13:48
  • 5,630
«Одноразовый» солдат из «ДНР» рассказал, как россияне гонят их на украинские позиции без бронежилетов

Мобилизованных жителей Донбасса оккупанты используют как живой щит и приманку одновременно.

Полк Азов взял в плен одного из мобилизованных солдат оккупантами «ДНР».

Российское командование использует таких солдат, чтобы они шли вперед и выявляли позиции украинцев. При этом им не выдают бронежилетов и другого защитного снаряжения.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Одноразовые солдаты. Этому одному повезло попасть в плен», — написал Геращенко.

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