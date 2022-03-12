Жители Гомеля массово скупают дозиметры 12 12.03.2022, 14:23

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В городе паника.

Читатели «Флагштока» сообщают, что в Гомеле паника — многие ищут, где можно приобрести дозиметры.

«Купить через интернет в Беларуси уже очень тяжело — в наличии только самые некачественные по двойной цене», — сообщает гомельский специалист в области радиохимии.

Дмитрий Рутковский, начальник по проблемам ЧАЭС Гомельского облисполкома, пытается убедить, что оснований для паники нет:

«По состоянию на 12 марта радиационная обстановка на территории всей Гомельской области стабильная, мощность дозы гамма-излучения соответствует установившимся многолетним значениям».

В доказательство чиновники приводят фото, сделанные на территории радиационного заповедника в Хойникском районе.

Напомним, ЧАЭС находится под контролем российских оккупантов и была полностью обесточена.

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