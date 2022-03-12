Что будет, когда Россия объявит дефолт? 3 Иван Компан, «Новое время»

12.03.2022, 14:28

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Первая ласточка должна прилететь 16 марта.

Все слышали о понижении кредитных рейтингов РФ до почти минимального уровня. На сегодняшний день это выглядит следующим образом: S&P — (рейтинг: CCC-, прогноз: отрицательный); Moody’s: ( Ca, отрицательный); Fitch- (C, прогноз отсутствует). К тому же, вполне вероятно, что S&P не сегодня так завтра пересмотрит этот рейтинг, ведь они сделали его еще 3 марта, а каждый день, с тех пор, приносил России лишь плохие финансовые новости. Самый свежий рейтинг от Fitch — 8 марта, Moody’s — 6 марта. Что означают эти рейтинги? Если быстро и просто, то финансовый коллапс, который Fitch определяет следующим образом: «дефолт или начало процесса, похожего на дефолт, уже началось, финансирование закрыто, платежеспособность безвозвратно ослаблена». Определения от Moody’s и S&P отличаются только по форме, а суть та же.

Когда же ждать дефолта? Первая ласточка должна прилететь в следующую среду, 16 марта, когда Россия обязана будет уплатить $117 миллионов купонных платежей по евробондам. По правилам, у России будет 30 дней, до 15 апреля, чтобы осуществить платеж, но… Министр финансов России Антон Силуанов заявил в четверг, что согласно приказам Путина Россия будет осуществлять долговые выплаты «недружественным» странам, включая Великобританию, США, Японию и ЕС, в рублях, хотя они должны быть уплачены в долларах. Платежи будут конвертированы в иностранную валюту только в том случае, если Запад прекратит заморозку резервов российского центробанка. Если Россия попробует заплатить рублями, то такое действие может считаться дефолтом. Конечно, Россия дефолта не признает, как не признает много очевидных вещей, и станет истерически взывать, что они все заплатили, а весь мир объединился против «русского мира».

Но платеж на следующей неделе — это только начало, потому что до конца месяца нужно будет выплатить еще около $1.5 миллиардов. Всего российский долг, привлеченный с помощью евробондов, составляет около 40 миллиардов долларов, половина которого находится в собственности иностранных банков и финансовых учреждений. Только у французов российских евробондов на $4.5 миллиарда.

Что ожидает Россию в случае дефолта? Во-первых, страна будет отрезана от рынков капитала, а главным и едва ли не единственным источником поступления валюты в страну останется продажа нефти, газа и другого сырья. Не уверен, что подобное ограничение их сейчас сильно пугает, ведь наложенные санкции и так предполагают, что денег за границей взаймы не возьмешь. Но если будет объявлен дефолт, то кредиторы будут иметь право на возмещение ущерба за счет продаж российского имущества за границей. Кстати, это касается и российских компаний, многие из которых будут вынуждены объявить дефолт по корпоративным обязательствам, из-за невозможности произвести расчеты с иностранными кредиторами.

Процесс получения компенсации за счет активов России за рубежом — это непростой и медленный процесс, но и не нереальный, поэтому весьма вероятно, что российский долг сейчас будут скупать за копейки инвестиционные «фонды-стервятники», специализирующиеся именно на таких операциях, и как демонстрирует опыт аргентинских дефолтов, умеющих на этом хорошо зарабатывать.

Возвращение в 1917 год. И последнее — последний настоящий большой дефолт в России произошел более ста лет назад. Мы все много слышали про 1998 год, когда страна объявила дефолт по внутренним обязательствам, что сильно ударило по финансовой системе и экономике и отбросило Россию на годы назад. Но сейчас ситуация еще хуже и у врага есть шанс повторить дефолт 1917 года, только с той разницей, что тогда это были обязательства царской России, теперь путинской. Сто лет во времени, разные цари, но последствия будут те же: экономическое развитие остановится, финансовая система развалена, а страна окажется на грани катастрофы, и не только экономической. Вспомните российскую историю 20-х годов прошлого столетия…

Иван Компан, «Новое время»

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