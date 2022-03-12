Зарплаты у белорусских шахтеров могут упасть в два раза

Зарплаты у белорусских шахтеров могут упасть в два раза15
- 12.03.2022, 14:35
- 7,532
Рабочие «Беларуськалия» рассказали, что сейчас происходит на предприятии.
Вступившие в силу санкции США и ЕС привели к серьезным экономическим последствиям для «Беларуськалия». Предприятие потеряло доступ к литовскому порту Клайпеда, норвежская Yara прекратила покупать калийные удобрения в Беларуси, а еще Украина с 16 февраля приостановила транзит белорусских калийных удобрений.
Телеграм-канал «Хартия 97%» опубликовал отрывки из писем, которые в редакцию прислали рабочие «Беларуськалия»:
- зарплата за последние месяцы упала примерно на 30% (слесарь, 2 Рудоуправление);
- в конце прошлого года выходило $1500, иногда даже $2000. Хорошо, если сейчас будет около $1000 (шахтер, 1 Рудоуправление);
- сбыта нет, проводятся планово-ремонтные работы, чтобы чем-то занять рабочих;
- чтобы разгрузить склады, продукцию раздают в колхозы.
Россия в этой ситуации режиму Лукашенко не поможет. В лучшем случае российские порты смогут принимать не более 2-3 млн тонн белорусских удобрений в год, чего явно недостаточно (в 2020 году 11 млн. тонн продукции отгрузили на внешние рынки только через Клайпеду). На строительство новых терминалов в балтийских портах РФ нужно время и деньги.