Зарплаты у белорусских шахтеров могут упасть в два раза 15 12.03.2022, 14:35

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фото: svaboda.org

Рабочие «Беларуськалия» рассказали, что сейчас происходит на предприятии.

Вступившие в силу санкции США и ЕС привели к серьезным экономическим последствиям для «Беларуськалия». Предприятие потеряло доступ к литовскому порту Клайпеда, норвежская Yara прекратила покупать калийные удобрения в Беларуси, а еще Украина с 16 февраля приостановила транзит белорусских калийных удобрений.

Телеграм-канал «Хартия 97%» опубликовал отрывки из писем, которые в редакцию прислали рабочие «Беларуськалия»:

- зарплата за последние месяцы упала примерно на 30% (слесарь, 2 Рудоуправление);

- в конце прошлого года выходило $1500, иногда даже $2000. Хорошо, если сейчас будет около $1000 (шахтер, 1 Рудоуправление);

- сбыта нет, проводятся планово-ремонтные работы, чтобы чем-то занять рабочих;

- чтобы разгрузить склады, продукцию раздают в колхозы.

Россия в этой ситуации режиму Лукашенко не поможет. В лучшем случае российские порты смогут принимать не более 2-3 млн тонн белорусских удобрений в год, чего явно недостаточно (в 2020 году 11 млн. тонн продукции отгрузили на внешние рынки только через Клайпеду). На строительство новых терминалов в балтийских портах РФ нужно время и деньги.

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