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В Луганской области украинские защитники захватили вражескую БРДМ

  • 12.03.2022, 15:18
  • 4,258
В Луганской области украинские защитники захватили вражескую БРДМ

Кроме того, уничтожено несколько единиц бронетехники оккупантов.

В Луганской области украинские военнослужащие захватили вражескую бронированную разведывательно-дозорную машину и взяли в плен одного оккупанта.

Об этом говорится в сообщении на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

"На Луганщине у пограничников снова Z-трофеи, а у орков - 200-е и пленный... Сводный отряд пограничников и бойцов ВСУ выгнал захватчиков с окраины одного из украинских городов. Защитники Украины уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники, также у орков есть потери в живой силе", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в ГПСУ, в результате боя украинские бойцы захватили трофейную БРДМ и взяли в плен одного оккупанта.

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