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В Гродно умер профессор Алексей Петкевич, друживший с первым диссидентом в БССР

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  • 12.03.2022, 16:15
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В Гродно умер профессор Алексей Петкевич, друживший с первым диссидентом в БССР
Алексей Петкевич

Ученый всю жизнь преподавал в Купаловском университете белорусскую литературу и литературоведение.

В пятницу, 11 марта, в Гродно на 91 году из жизни профессор, литературовед, кандидат филологических наук Алексей Петкевич, сообщает «Белсат».

Профессор всю жизнь преподавал в Гродненском Купаловском университете белорусскую литературу и литературоведение. С получением Беларуси независимости активно выступал за белорусизацию высшего образования, эту позицию отстаивал до последних своих дней. В 2012 и 2020 годах с осуждением выступал против массовых увольнений честных преподавателей и студентов. В советское время был единственным, кто не боялся дружить с первым диссидентом в БССР –преподавателем Брониславом Ржевским. Даже под угрозой увольнения Петкевич не отказался от своего преподавателя и друга, как другие сотрудники Университета.

За все время научной деятельности издал более 500 литературно-критических и культурологических работ. С 2006 года – почетный член Международной ассоциации белорусистов. В последнее время ежегодно издавал краеведческий календарь.

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